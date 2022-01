Nemali peniaze na iného trénera, odkázal Jurkemik: Tarkovič nechystá žiadne zásadné zmeny

Slovenskú futbalovú reprezentáciu naďalej povedie z postup trénera Štefan Tarkovič (48), ktorý je pri tíme od jesene 2020.

Šancu pokračovať pri národnom výbere berie ako veľkú česť. „Som veľmi rád, že výkonný výbor na čele s prezidentom mi opäť dali možnosť spolupracovať s reprezentáciou, veľmi si to vážim.

Je to zodpovednosť a urobím maximum pre to, aby sme dokázali posunúť reprezentačný futbal na vyššiu úroveň," povedal 48-ročný prešovský rodák Tarkovič.

Prezradil aj svoje prvé kroky po predĺžení spolupráce so SFZ. „Moja prvá úloha bude cestovať najmä za staršími hráčmi a hovoriť s nimi, ako vnímajú situáciu. Vieme, že v marci 2023 pri štarte kvalifikácie o postup na ME budú opäť starší.

Pre mňa nie je prekážkou vek, rozhoduje výkonnosť. Chcem tím pripraviť na kvalifikáciu, ale nie zásadným rezom, ten proces musí byť kontinuálny," prezradil Tarkovič.

Doplnil tiež, že jeho realizačný tím by sa v porovnaní s minulosťou nemal meniť, jeho asistentmi by mali zostať Marek Mintál a Samuel Slovák.

Zmluvu so SFZ má po novom do decembra 2023, no zväz ju môže jednostranne vypovedať, ak Slováci v lete 2022 nepostúpia z C-divízie Ligy národov o jednu úroveň vyššie.

Negatívne nevníma skutočnosť, že pri výbere kouča reprezentácie nebol pre Slovenský futbalový zväz (SFZ) prvou voľbou, prvý v rade bol Vladimír Weiss starší, no rokovania s ním neboli úspešné. "Nevidím problém v tom, ako to bolo celé zrealizované.

Mne sa skončila zmluva a výkonný výbor mal priestor na to, aby sa rozhodoval, akým spôsobom vedenie SFZ bude pokračovať. Vážim si, že všetci členovia výkonného výboru mi dali dôveru. Veľmi si to vážim a vôbec to nevnímam negatívne, výkonný výbor mohol osloviť aj piatich kandidátov," povedal Tarkovič.

Ladislav Jurkemik, bývalý reprezentant ČSR a neskôr tréner, viedol Slovensko v období 2002 až 2003, sa vyjadril mimoriadne kriticky na margo volieb nového reprezentačného trénera.

„Po neúspešnej kvalifikácii vždy prišiel nový tréner. Keď ste raz neúspešný, musíte odísť. Keď sa však nenašiel nový, ponúkli to Tarkovičovi. Trénovať reprezentáciu je vždy najvyššia méta.

Pokiaľ nie sú nezrovnalosti medzi hráčmi a trénerom, tak sa kompetentní pozreli na nejaké "menšie zlo" a nechali jeho. Asi nemajú peniaze na zahraničného trénera, tak zostal Slovák,“ povedal Jurkemik pre sportnet.sk.