Cristiano Ronaldo zúril a skepticky sedel na schodoch: Začiatok nepriateľstva s novým trénerom United!?

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (36) neveril vlastným očiam. Rozhodnutie trénera Ralfa Rangnicka (63) ho poriadne rozzúrilo.

Futbalisti Manchestru United konečne po dvoch zápasoch zvíťazili. V dohrávke vyhrali v Brentforde 3:1.

Ronaldo sa do strelecky štatistík nezapísal, podarilo sa mu nastreliť len žrď.

Ralf Rangnick, nový tréner Manchestru United, sa ho rozhodol v 71. minúte stiahnuť z ihriska. Namiesto neho poslal na trávnik obrancu Harryho Maguira.

Ronaldo sa poriadne rozzúril a pri schádzaní z ihriska neopätoval objatie hlavnému trénerovi. Portugalčan bol nahnevaný a sadol si na schody vedľa striedačiek. V jeho gestikulácii bolo vidieť jasné rozhorčenie a niečo si hovoril popod nos.

Cristiano Ronaldo was absolute fuming when he was substituted by Ralf Rangnick at Brentford last night...😡 pic.twitter.com/6dzqgum1uR — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 20, 2022

"Cristiano nebol šťastný. No ja som mu povedal, že musím urobiť rozhodnutia za celý tím a klub. Je to kanonier, možno by skóroval, ale bolo dôležitejšie, aby sme zostali kompaktní, dobrých hlavičkárov, ktorí by ubránili ich štandardné situácie,“ prezradil Rangnick pre Guardian.

Cristiano Ronaldo pre zdravotné problémy chýbal v zostave United proti Aston Ville. Jeho návrat mal horko-kyslú príchuť.