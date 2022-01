Lewandowski exceluje i mimo trávnikov: Pozrite na tú šikovnosť a zohratosť s dcérkou!

Trik s vysávačom už dávnejšie koloval internetom. Väčšinou profesionálnymi povinnosťami zaneprázdnený Poliak sa k nemu dostal až teraz, bravúrne prevedenie mu však uprieť nemožno.

Lewandowski nechal vlasy svojej 4-ročnej dcérky najskôr nasať vysávačom, potom už stačilo iba pohotovo pretiahnuť gumičku a dokonalý vrkoč bol na svete. Pri netradičnom štýle vytvárania účesu sa podľa všetkého bavil nie len samotný iniciátor, ale i jeho malá dcérka Klarka.

"When mum isn't home" 😅



Robert Lewandowski's genius way of doing his daughter's hair 👏 pic.twitter.com/MYTVLjh7bC