Futbalový brankár Martin Polaček nafotil sexi fotky: Manželke sa zdali odvážne

S futbalistami-modelmi akoby sa roztrhlo vrece. Po bývalom slovenskom reprezentantovi Erikovi Jendrišekovi (35) sa dal na pózovanie pred fotoaparátom nahovoriť aj Martin Polaček (31), brankár druholigového poľského klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala. Bez jedného centimetra dvojmetrový brankár s dokonale vypracovaným telom sa pred objektívom cítil ako ryba vo vode a výsledkom boli zábery, ktoré vyrazili dych aj jeho manželke Karolíne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenský gólman, ktorý sa môže popýšiť aj majstrovským titulom so Slovanom Bratislava, pôsobí v poľskom tíme už od roku 2019, pričom v tejto sezóne si klub dal za cieľ vrátiť sa do najvyššej súťaže. Po skončení jesennej časti si Martin čas do začiatku zimnej prípravy spestril pózovaním pred fotoaparátom.

„Oslovil ma kamarát a fotograf Rado Orenič, či by som neurobil niekoľko fotiek pre Lombard Fashion. Už v minulosti mi veľa priateľov a známych hovorilo, aby som to skúsil. Tak som si povedal, prečo nie. Veď o telo sa ako športovec starám celý život. Bola to príjemná skúsenosť,“ prezradil pre Nový Čas slovenský brankár.

S výsledkom svojej práce bol po zhliadnutí záberov spokojný, rovnako ako aj jeho manželka Karolína, ktorej sa však niektoré fotky zdali odvážne. „Pochválila ma, ale zároveň sa vyjadrila, že je rada, že ma má iba pre seba,“ usmieval sa Martin, ktorý priznáva, že na ďalšiu podobnú ponuku kývne aj v budúcnosti.

„Zatiaľ je však na prvom mieste futbal. Rovnako ako je moja výška výhodou vo futbalovej bránke, tak aj vo svete modelingu. Ale na pikantné fotky sa kvôli manželke nahovoriť nedám,“ dodal v dobrom rozmare.

S Vittekom ako gladiátor

Počas jeho pôsobenia v Slovane nafotili vtedajší hráči kalendár a na jednom zo záberov bol aj Polaček s bývalým skvelým kanonierom a reprezentantom Robertom Vittekom. „Teraz som si vlastne spomenul, že už som pred fotoaparátom raz pózoval s Robom, kde sme symbolizovali gladiátorov,“ povedal Polaček.