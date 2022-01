Mal byť lepší ako Cristiano Ronaldo: Portugalčan teraz podpísal zmluvu s priemerným klubom!

Naposledy pôsobil v zámorskej MLS v Orlande, s ktorým v novembri ukončil spoluprácu.

Tridsaťpäťročný krídelník zostane v tíme zo Serie A do konca sezóny 2022/23.

Nani v minulosti pôsobil v Sportingu Lisabon, Manchestri United, s ktorým vyhral Ligu majstrov v roku 2008 a štyrikrát Premier League, Valencii či Fenerbahce Istanbul.

I am really happy to have signed for @VeneziaFC_EN! It's great to be part of this impressive project in such a beautiful city. It's time to get to work and give 100% for the team and all the fans. Andiamo! 🟠⚫🟢 #ArancioNeroVerde #Venezia #Team #SerieA #Insieme pic.twitter.com/pin5iJsdya