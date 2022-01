O Alberta Rusnáka sa zaujíma aj slávna Boca Juniors: Skončí v klube Maradonu?

Nestačilo ani 11 gólov a 7 asistencií! Albert Rusnák má za sebou najúspešnejšiu sezónu v americkej Major League Soccer (MLS), no napriek tomu sa predĺženia kontraktu s Realom Salt Lake City nedočkal. Slovenský krídelník si tak musí zháňať nového zamestnávateľa. Najradšej by však ostal v USA podobne ako jeho reprezentačný spoluhráč Ján Greguš (30), ktorý vymenil Minnesotu United za San Jose.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rusnák sa síce nedostal do nominácie na majstrovstvá Európy, ale na klubovej úrovni žiaril. Kapitán Realu Salt Lake odohral všetkých 34 zápasov základnej časti a výraznou mierou prispel k postupu mužstva do vyraďovacej fázy. Tam vynechal dva duely pre nákazu koronavírusom a v semifinále play-off už aj s jeho účasťou skončil po prehre s Portlandom.

Slovák so základným ročným platom 2,15 milióna dolárov čakal do konca roka na predĺženie zmluvy. K dohode neprišlo, takže je voľným hráčom. Ako prvé sa ozvali anglické kluby Newcastle United a FC Southampton. Na Ostrovoch strávil päť rokov (2010 - 2015) ako člen akadémie Manchestru City. Do prvého tímu sa však neprebojoval.

„Keď bol v City, videli sme jeho talent. Už ako osemnásťročný bol pripravený hrať za seniorov. Je jedným z najlepších hráčov na pozícii desiatky,“ povedal o ňom bývalý kouč Manchestru City Patrick Vieira.

Chýry o dobrej forme Rusnáka zaleteli až do Južnej Ameriky. Záujem prišiel z jedného z najslávnejších argentínskych klubov Boca Juniors, kde končil svoju kariéru legendárny Diego Maradona. „Boca Juniors monitoruje situáciu slovenského reprezentanta Alberta Rusnáka po tom, čo zlyhali rozhovory s jeho klubom,“ napísal Callum Williams, britský novinár Fox Sports.

Podľa neho je však zámerom Slováka ostať v americkej MLS. Tam si robí na neho zálusk Los Angeles Galaxy, klub, ktorý preslávil najmä Angličan David Beckham.

Väčšie šance a silnejšie tromfy v rukách na jeho získanie majú Seattle Sounders. Asistentom trénera v klube je Freddy Juarez, ktorý viedol Rusnáka v Reale Salt Lake. A post športového riaditeľa zastáva Craig Waibel. Ten priviedol slovenského futbalistu pred piatimi rokmi do MLS z holandského Groningenu.