Posilní Haaland španielsky veľkoklub!? Je to komplikované, no nie nemožné, tvrdí expert

V lete 2022 by španielsky futbalový klub FC Barcelona mohol angažovať nórskeho útočník Erlinga Haalanda (21) z nemeckej Borussie Dortmund napriek tomu, že stále má vysoké dlhy.

Myslí si to španielsky futbalový odborník Guillem Balague, ktorý to povedal v rozhovore pre BBC Radio 5. "Barcelona sa potrebuje zbaviť vysokých miezd hráčov, ale ak sú v klube presvedčení, že to dokážu, tak môžu Erlinga získať," povedal Balague. Odstupné za 21-ročného Nóra je aktuálne na úrovni 75 miliónov eur.

Nedávno Katalánci získali z Manchestru City mladého útočníka Ferrana Torresa približne za 55 miliónov eur, no klubu sa jeho kontrakt ešte nepodarilo zaregistrovať pre prísne pravidlá v španielskom futbale. Podľa prezidenta FC Barcelona Joana Laportu je jeho klub "späť medzi veľkými hráčmi" na prestupovom trhu.

"Laporta predáva nádejnú budúcnosť," poznamenal Balague a informoval, že katalánsky klub je blízko k dohode o pôžičke od americkej investičnej banky Goldman Sachs vo výške 1,5 miliardy eur. Tieto prostriedky by mali byť využité na plánovanú rekonštrukciu štadióna Camp Nou a jeho okolia.

Už Skôr FC Barcelona získal v rovnakej banke pôžičku 595 miliónov eur. Časť z uvedených súm by mala byť využitá na pokrytie dlhov (celkovo 1,3 miliardy eur), ktoré podľa Laportu klub má.

"Ako môžu získať Haalanda? Napríklad tak, že predajú hráčov ako Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Sergino Dest, Clément Lenglet, Frenkie de Jong, Martin Braithwaite, Oscar Mingueza či Luuk de Jong. Je to komplikované, no nie nemožné," myslí si Balague.

Naznačil tiež, že vedenie FC Barcelona môže prehodnotiť pôvodné zamietavé stanovisko pridať sa k dohode La Ligy s investičnou skupinou CVC. To by klubu zabezpečilo zvýšenie rozpočtu a umožnilo angažovanie ďalších hráčov.

Nórsky kanonier Erling Haaland vo farbách Dortmundu strelil 76 gólov v 74 dueloch naprieč všetkými súťažami. Do nemeckého klubu pritom prišiel v januári 2020 z rakúskeho Salzburgu. Jeho možná budúcnosť je spájaná s väčšinou elitných tímov naprieč kontinentom. Podľa Balagueho bude Haaland preferovať španielsku La Ligu.

"V Premier League by asi dostal viac peňazí, no podľa mňa si vyberie La Ligu. Real Madrid či FC Barcelona sú stále veľkým lákadlom," doplnil španielsky expert.

Pripomenul tiež dobrý vzťah medzi agentom Haalanda s prezidentom FC Barcelona. "Mino Raiola a Laporta sú si blízki. Ak bude mať klub peniaze, tak Barcelona by sa Raiolovi mohla odvďačiť nákupom pár mladších hráčov z jeho portfólia," dodal.

Priznal však, že agent Raiola po stretnutí s Laportom neprestal rokovať ani s ďalšími záujemcami o služby Haalanda. Záujem je z talianskeho Juventusu Turín, francúzskeho Paríža Saint-Germain aj z klubov anglickej Premier League.