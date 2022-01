Brutálne zábery z divokého zápasu v Anglicku zaplavili internet: Päť červených kariet a zákrok na kriminál!

Dôkazom toho sú aj zábery zo zápasu Whitehawk FC proti Three Bridges. Súboj týchto dvoch tímov síce skončil len pomerom 0:1, no napriek tomu highlighty z tohto stretnutia obletetili svet.

Futbalisti si na ihrisku absolútne nič nedarovali a najviac sa zrejme zapotil hlavný rozhodca. Ten musel po hromadnej šarvátke, viacerých tvrdých zákrokoch i sklze, ktorý mohol skončiť hrôzostrašným zranením, vytiahnuť až päť červených kariet.

Video si už pozrelo vyše 4,4 milióna ľudí a na Twitteri naň reagoval aj bývalý kapitán anglickej reprezentácie Gary Lineker. Ten ho okomentoval stručne jedným slovom. „Klasika."

This ladies and Gentlemen is why I LOVE Non-League football



Footage courtesy of @YourInstReplay



Thank you @YourInstReplay for capturing this beautiful game of football. pic.twitter.com/FXXyLCGDIh