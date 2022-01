Futbalisti FC Barcelona ratovali blamáž s treťoligistom, s trpaslíkom sa trápil aj Real Madrid

Prvý zápas po návrate do Barcelony odohral veterán Dani Alves.

Proti treťoligistovi nastúpil aj Real Madrid. Na pôde Alcoyanu sa napokon tešil z víťazstva 3:1, aj keď ešte v 76. minúte svietil na svetelnej tabuli výsledok 1:1.

Copa del Rey - 3. kolo:

Linares Deportivo - FC Barcelona 1:2 (1:0)

Góly: 19. Hugo Diaz - 63. Dembele, 69. Jutgla

