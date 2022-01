Prvotriedny herecký výkon: Z egyptského reprezentanta si uťahuje celé Anglicko

Prifarbovanie pádov a následkov tvrdých zákrokov nie je vo futbale žiadnou novinkou, no záložník Aston Villy prezývaný aj Trézéguet prekročil všetky medze športového správania a fanúšikom je na smiech.

Hasan svoj teatrálny pád na trávnik zahral bezchybne, avšak pozorný arbiter celú situáciu poctivo sledoval a okamžite mu bolo zjavné, že k žiadnemu drastickému kontaktu medzi futbalistami nedošlo.

Embarrassing by Trezeguet! Just ban him for 3 games. Retrospective action. Simple. What a clown. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/1rn2MBu9Ok