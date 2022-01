Dán Eriksen sa vracia po infarkte: Čaká na novú ponuku

Chce pokračovať v kariére! Dánsky futbalista Christian Eriksen (29) utrpel vlani počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku zástavu srdca. Záchranári na ihrisku bojovali o jeho život.

Jeho príbeh mal šťastný koniec. Až na to, že musel opustiť svoj klub Inter Miláno, keďže zákony v Taliansku nepovoľujú športovcom hrať s defibrilátorom.

Eriksen podstúpil množstvo vyšetrení a lekári mu dali zelenú. Môže sa opäť zapojiť do futbalového kolotoča. Dán už individuálne trénuje, aby sa dostal do potrebnej kondície. Očakáva, že tento mesiac sa vráti do skupinového tréningu.

„Pre Christiana ide všetko dobre," potvrdil jeho agent Martin Schoots pre Sportsmail. Výsledky všetkých kontrol pred Vianocami dopadli dobre a ofenzívny stredopoliar môžu pomýšľať na návrat.

Z Eriksena je teraz voľný hráč a zadarmo môže po ňom siahnuť ľubovoľný klub. Najväčší záujem majú tímy z Dánska, Holandska a Anglicka. Christian hrával predtým za Ajax Amsterdam a Tottenham Hotspur, než prestúpil za 13,5 milióna eur do Interu Miláno, kde stihol odohrať iba jednu sezónu. Posledné týždne sa zdržiava vo švajčiarskom klube Chiasso.