Nakazil Messiho na silvestrovskej párty DJ? Nazvali ho vrahom!

Koronavírus neobišiel ani hviezdneho Lionela Messiho (34). Argentínsky kanonier oddychoval koncom roka v rodnom Rosariu, kde je teraz aj v karanténe.

Stále sa špekuluje, kde sa útočník Paris St. Germain mohol nakaziť. Mediálne indície naznačujú, že to mohlo byť počas silvestrovskej párty, na ktorej hral DJ Fer Palacio.

Ten sa zúčastnil na viacerých spoločenských akciách, po ktorých malo veľa účastníkov pozitívny test. Palacio, ktorý si urobil s Messim spoločnú fotografiu bez rúška, bol vraj už predtým v kontakte s infikovanou osobou. Hudobník to popiera. Na sociálnej sieti sa posťažoval, že ho ľudia obviňujú z nakazenia 7-násobného najlepšieho futbalistu sveta a dokonca sa mu vyhrážajú smrťou. „Práve som sa zobudil a všimol som si, že mám veľa správ, ale aj to, že ma spomínajú na sociálnych sieťach, pretože som nakazil Messiho. Niektorí zachádzajú dokonca tak ďaleko, že ma označujú za vraha. Včera som bol testovaný, pretože musím cestovať do Uruguaja a nemám covid," uviedol Palacio na instagrame.