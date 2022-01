Tréner Marek Fabuľa sa rozhodol pre exotickú ázijskú destináciu: Anglicko-mongolský slovník pod stromček

Zmena ako hrom! Po Podbrezovej a Košiciach bude ďalšou zastávkou trénera Mareka Fabuľu (46) futbalovo exotické Mongolsko.

Prešovský rodák sa upísal na dve sezóny ligovému klubu FC Deren, ktorý obsadil naposledy v Premier League 5. miesto. Momentálne čaká na víza a letenky, aby sa mohol vydať do vyše 6 000 kilometrov vzdialenej metropoly Ulanbátar, kde klub sídli.

Ponuku pôvodne dostal tréner Ján Kocian, ktorý ju posunul Marekovi. „Už dlho som sa snažil o zahraničný angažmán. Asi prišiel v správnu chvíľu. Mal som aj iné ponuky z Cypru, Poľska i zo Slovenska, ale táto bola najkorektnejšia. Je veľa trénerov, ktorí by radi išli do zahraničia. Dostať sa na ázijský trh nie je pre našinca každodenná záležitosť. Ľudia z klubu ma presvedčili, že to bol správny krok,“ povedal Marek pre Nový Čas.

Futbalové Mongolsko je zo slovenského pohľadu neprebádaná oblasť. Za priekopníka sa považuje tréner Rastislav Bôžik. Počas dvoch rokov viedol tamojšiu reprezentáciu do 16 i 19 rokov a neskôr aj áčko. „Urobil Slovákom dobré meno. Vytiahol Mongolsko zatiaľ najvyššie v rebríčku FIFA. Poskytol mi veľa cenných informácií. Nesnažím sa však špekulovať nad negatívami. Sústreďujem sa skôr na dobré veci.“

Z tejto ligovej sezóny odohrali kluby zatiaľ iba dve kolá. Do itinerára zasiahlo počasie. „Súťaž prerušili, lebo v Mongolsku panuje krutá zima. V noci je mínus 35 stupňov Celzia. Náš klub má nadštandardné podmienky. Vlastní aj nafukovaciu halu. Asi koncom marca by mala liga pokračovať,“ vraví Marek. Filozofiou klubu je výchova mladých hráčov a ich posun do lepších líg. „Taká mongolská Žilina.“

Káder prevažne tvoria študenti vysokých a stredných škôl vo veku 16 - 22 rokov. Dopĺňajú ho skúsení hráči s profi zmluvami. Tréner Fabuľa priznal, že presedel pred počítačom dosť hodín, aby si urobil obraz o tom, kam ide. „Netreba si nahovárať, že je to nejaký vysoký level. Niekde na úrovni priemeru našej druhej ligy. Klub má vysoké ambície. V lige i v Ázijskom pohári, čo je obdoba európskej Ligy majstrov,“ tvrdí.

Komunikácia môže vyzerať na prvý pohľad komplikovane. Možno aj preto vycestuje s menšou jazykovou pomôckou. „Od dcéry som dostal pod stromček anglicko-mongolský slovník. Mongoli píšu azbukou. Viem ju čítať, ale nerozumiem jej, lebo s ruštinou, ktorú trochu ovládam, to nemá vôbec nič spoločné.“ V ďalekej cudzine bude sám. Bez rodiny. „Som rád, že manželka akceptovala môj odchod. Bez jej súhlasu by to nešlo.“ Vedia Mongoli, kde je Slovensko? „V Komárne hrá Ganbold Ganbayar. Možno získavali informácie o mne či o našej krajine aj u neho,“ dodal Fabuľa.

Hráčska a trénerská kariéra Mareka Fabuľu (46)

- hráčsku dráhu rozbiehal v Tatrane Prešov

- dve sezóny strávil v Slovane a v Ružomberku

- po zastávke v FC Košice odišiel do D. Stredy

- dva roky bol hráčom cyperského FC Lakatamia

- trénerskú dráhu odštartoval tiež v Prešove

- cez FC Košice B sa dostal k prvému tímu

- tri roky viedol druholigovú Podbrezovú

- vrátil sa do Košíc, kde predčasne skončil