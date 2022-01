Nie len Lionel Messi dokáže poblázniť davy fanúšikov. Talent na to má zjavne aj jeho mladšia sestra a ani k tomu nepotrebuje loptu.

Stačilo jej na to predstaviť kolekciu bikín „Shine and Love“, ktoré sama navrhla. Mužské publikum bolo zo sexi kriviek okamžite vo vare. Bikiny sa budú predávať nie len v Argentíne, ale aj v ďalších krajinách. Do propagácie sa zapojil takisto držiteľ Zlatej lopty.

Dvadsaťosemročná Maria Sol Messi je manažérkou značky Messi Store. Kedy pracovala taktiež po boku sestry slávneho návrhárskeho kráľa Tommyho Hilfiegera.