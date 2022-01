Lukakuova kritika Tuchela bude mať dohru! Tréner londýnskej Chelsea reguje

Nemecký tréner Thomas Tuchel z anglického futbalového klubu FC Chelsea sa plánuje vážne pozhovárať s belgickým útočníkom Romelum Lukakum o jeho budúcnosti.

Dvadsaťosemročný rodák z Antverp prišiel k úradujúcemu víťazov Ligy majstrov pred aktuálnou sezónou z talianskeho Interu Miláno, no v Londýne nie je spokojný. Nepozdáva sa mu najmä systém kouč Tuchela a s tým spojenú nízku minutáž pre tohto belgického reprezentanta.

"So situáciou nie som spokojný, Tuchel si vybral iný systém," povedal Lukaku v rozhovore pre Sky Italia.

Nemecký kormidelník na oficiálnej tlačovej konferencii pred nedeľňajším ligovým súbojom proti Liverpoolu reagoval na slová svojho zverenca. "Musím si počkať a vypočuť, čo povedal. A potom sa to pokúsime vyriešiť. Ja osobne si nemyslím, že niekto v tomto tíme je nespokojný, preto ma takýto postoj prekvapil. Musím sa s ním porozprávať osobne, pretože nevidím dôvod, prečo by to tak mal cítiť," povedal Tuchel.

Romelu Lukaku už v minulosti pôsobil v FC Chelsea, v ročníkoch 2011/2012 a 2012/2013 však v Premier League odohral iba 10 duelov a potom v najvyššej anglickej súťaži hosťoval vo West Bromwichi či Evertone. Potom do Evrtonu prestúpil, zahral si aj za Manchester United a v lete 2019 zamieril do Interu Miláno. Tam v dvoch ročníkoch strelil 23 resp. 24 gólov a prišiel návrat do Anglicka.

V Chelsea však zatiaľ vinou zranenia aj nákazy koronavírusom odohral zatiaľ len 13 ligových duelov a strelil v nich päť gólov, vo všetkých súťažiach skóroval dovedna sedemkrát v 18 stretnutiach. "Neteší ma, že prichádza takýto rozruch počas boja o titul," uviedol Tuchel. Jeho zverenci sú v tabuľke Premier League na 2. priečke s deväťbodovým mankom na Manchester City.