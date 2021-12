Legenda United tvrdo kritizuje hviezdneho Ronalda: Fňuká a uteká fanúšikom!

Bývalý anglický reprezentačný obranca a víťaz Ligy majstrov Gary Neville kritické slová na hviezdneho Portugalčana nešetril. Podľa neho sa chová príliš malicherne a na tím to má neblahý vplyv. Počas zápasu proti Newcastlu bola na Ronaldovi viditeľná značná frustrácia.

„Fňukajú... Sú to dvaja skúsení hráči, pre mladších spoluhráčov musí byť ubíjajúce, keď sa na nich dvaja najlepší hráči tímu pozerajú, akoby neboli dosť dobrý,“ vyjadril sa na margo Ronalda a Bruna Fernandesa niekdajší úspešný futbalový obranca.

Chovanie hviezdnej dvojice mu údajne prekáža už niekoľko mesiacov. Podľa slov Nevilla musí byť Ronaldo oporou pre tím i v tých najťažších chvíľach, kedy ho spoluhráči potrebujú.

Bývalému stopérovi United sa nepáčil taktiež únik Ronalda do útrob štadióna Old Trafford po záverečnom hvizde. „Utiekol vo Watforde, keď všetci vedeli, že tréner Solskjaer dostane padáka. A v Norwichi. Dnes večer utiekol znovu,“ poznamenal Neville. „Nemôžete takto utiecť, to nejde,“ pokračoval s vyjadrením myšlienky, že je jedno, ako hráte, ale na konci stretnutia musíte vždy fanúšikom poďakovať za podporu.

🗣 "It's devastating for the younger players if the two best players are looking at the others as if they're not good enough." @GNev2 blasts Cristiano Ronaldo and Bruno Fernandes for their whinging and running off the pitch at full-time pic.twitter.com/euSz2kXLg0