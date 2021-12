Ďalšia tragédia v rodine zosnulého Diega Maradonu: Svet opustil mladší brat ikonického Argentínčana († 52)

Aj keď sa nikdy nedostal na úroveň svojho brata, takisto sa živil futbalom a za sebou má vskutku zaujímavú minulosť. Počas mládežníckych kategórií sa stal Hugo Maradona dorasteneckým reprezentantom a účastníkom svetového šampionátu hráčov do 16 rokov.

V Európe pôsobil aj neďaleko slovenských hraníc – zahral si za Rapid Viedeň, mimo toho obliekal napríklad dresy Ascoli či Raya Vallecano. Výraznejšie sa presadil v 90. rokov v Japonsku.

Po konci profesionálnej hráčskej kariéry sa vydal trénerskou cestou v Portoriku. Odtiaľ sa vrátil do Talianska, kde v oblasti Neapolu pracoval v mládežníckych a amatérskych kluboch. V tejto krajine mladší brat Diega Maradonu zomrel.

Hugo Maradona, Diego's younger brother and former player, has sadly died in Naples at the age of 52. 🕊️



He suffered a cardiac arrest. RIP. 🥀 pic.twitter.com/pKKlPxwt6v