Násilnosti v uliciach Londýna: Priaznivci West Hamu a Tottenhamu sa opäť pobili

Inak tomu nebolo ani po včerajšom futbalovom zápase Anglického pohára, keď si zásluhou výsledku 2:1 vybojovali postup do semifinále hráči Spurs. Mimo priestorov štadióna „kohútov" však po záverečnom hvizde začal iný súboj, ktorý poriadne zamestnal miestnych ochrancov poriadku - policajtov. Tí na oddelenie davu a upokojenie situácie dokonca museli použiť obušky. Zranilo sa niekoľko osôb.

A young man has been knocked out ahead of Tottenham vs West Ham #THFC #WHU

pic.twitter.com/t53yIfPL3n