Slovenský reprezentant zo Sparty: Kopačky vymenil za korčule!

Išlo mu to aj na ľade. Medziobdobie po skončení jesennej časti ligy a pred nástupom na dovolenku si slovenský futbalový reprezentant a hráč pražskej Sparty Lukáš Haraslín (25) spestril hokejovým tréningom.

Ako dobrého kamaráta ho naň pozval hokejový útočník HC Slovan Rastislav Gašpar (27). Zábavný tréning na ľade si obaja užili, pričom sa dohodli, že najbližšie si úlohy vymenia. Lukáš Haraslín patril v jesennej časti najvyššej českej futbalovej súťaže k najvyťaženejším a zároveň najlepším hráčom Sparty.

Pred odchodom na dovolenku do Dubaja však ešte absolvoval hokejový tréning, pri ktorom si zaspomínal na chlapčenské časy.

„Pozval ma môj kamarát Rasťo Gašpar, bral som to ako výzvy a veľmi sme si to užili. Ako malý chlapec som hokej hrával na rybníku, takže nejaké zručnosti mi zostali. Na ľade nás nebolo veľa, takže som mal aj dosť priestoru na strelenie nejakých tých gólov,“ vyjadril sa s úsmevom pri balení na dovolenku Lukáš Haraslín.

Pre Nový Čas to potvrdil aj hokejový reprezentant Rastislav Gašpar. „Lukáš má dobrú strelu z prvej a išli mu aj nájazdy. Bolo vidieť, že to niekedy hral. A ako obstojím nabudúce ja na futbalovom tréningu? Hrávam ho, takže to bude zaujímavá konfrontácia. Každopádne sa už na to teším,“ povedal hokejový útočník.