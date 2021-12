Hviezdy Manchesteru City vytočili trénera Guardiolu: Po víťaznom zápase si dopriali párty!

K incidentu prišlo počas minulého týždňa, kedy mala dvojica hráčov zamieriť po víťaznom zápase do baru. Fotografiu, kde obaja menovaní pózujú s fanúšičkou, potom zverejnil portál The Telegraph a problém bol na svete.

Hviezdni futbalisti nemali byť počas tréningu nasledujúci deň v ideálnej forme, a to trénera Guardiolu poriadne nahnevalo. Ako trest si Foden s Grealishom nezahrali cez víkend proti Newcastlu ani minútu.

Keď sa po stretnutí novinári na potrestané duo pýtali, dočkali sa jasnej odpovede. „Nebolo to rotáciou hráčov. Rozhodol som sa pre túto zostavu, pretože si zaslúžili hrať títo chlapci a nie ostatní. Na Vianoce venujem veľa pozornosti chovaniu na ihrisku i mimo neho. A keď sa mimo ihriska nesprávajú správne, nebudú hrať,“ povedal priamo do médií Pep Guardiola.

Jack Grealish and Phil Foden warned over conduct with Man City duo dropped over bar triphttps://t.co/CUh7eigDIw pic.twitter.com/rKHhk6geG0