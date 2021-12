Zahrá si Martin Dúbravka po boku nových hviezdnych spoluhráčov? Newcastle zacielil na známe mená!

Futbalisti anglického klubu Newcastle United stále figurujú na predposlednej priečke anglickej Premier League, ale posilnení arabským kapitálom permanentne uvažujú o posilách už počas blížiaceho sa zimného prestupového termínu.

Tím slovenského brankára Martina Dúbravku aktuálne zacielil na dve možné posily do útoku a obe sú zvučného mena. United by prioritne chceli získať Francúza Anthony Martiala z Manchestru United a záujem majú aj o bosnianskeho kanoniera Interu Miláno Edina Džeka. Informoval o tom denník The Sun na svojom webe.

Dvadsaťšesťročný Martial pôsobí v Manchestri United už od roku 2015, ale v aktuálnej sezóne zasiahol len do desiatich zápasov a strelil jediný gól.

"Newcastle by rád podpísal Martiala ako prvé veľké meno v budúcom mesiaci. Za hosťovanie tohto hráča sú ochotní v St James' Parku zaplatiť približne 6 miliónov libier (cca 7,04 milióna eur - pozn.). Martial vie, že ak chce pravidelne hrávať, musí opustiť Old Trafford. Záujem získať ho do konca sezóny má aj Juventus Turín," napísal The Sun.

Čo sa týka Džeka, 35-ročný útočník má za sebou aj päť rokov v Manchestri City (2011 - 2016), počas ktorých nastrieľal 50 gólov a pridal 24 asistencií v Premier League a údajne by si ešte rád zahral najvyššiu anglickú súťaž.

Momentálne sa mu v Interi Miláno strelecky darí a úradujúci šampión je na čele Serie A aj vďaka jeho 11 gólom. "Napriek tomu Inter by mohol byť v pokušení okamžite zarobiť na útočníkovi, ktorého podpísal v lete tohto roku ako voľného hráča po prestupe z AS Rím," dodal anglický zdroj.

Noví saudskoarabskí majitelia Newcastlu nedávno informovali aj o snahe získať gréckeho reprezentačného brankára Odyssesasa Vlachodimosa z Benficy Lisabona a tiež anglického reprezentačného stredopoliara Dele Alliho z Tottenhamu.

Dele Alli, celým menom Bamidele Jermaine Alli, má 25 rokov a v anglickej futbalovej reprezentácii odohral už 37 zápasov s bilanciou troch strelených gólov. V aktuálnom ročníku Premier League zasiahol do deviatich stretnutí a strelil jeden gól.