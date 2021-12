UEFA vyradila Tottenham z Európskej konferenčnej ligy

Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur vypadol z Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 po rozhodnutí UEFA.

Do vyraďovacej fázy tak postúpil holandský Vittese Arnhem aj so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom, ktorý odohrá baráž o osemfinále proti Rapidu Viedeň.

Európska futbalová únia (UEFA) pripísala víťazstvo za zápas medzi "Spurs" a Rennes kontumačne francúzskemu klubu (3:0). Už minulú sobotu rozhodla o definitívnom zrušení tohto stretnutia pre koronavírusovú nákazu v kádri Tottenhamu. Vo svojom stanovisku uviedla, že tímy sa nevedeli v tomto kalendárnom roku dohodnúť na novom termíne stretnutia. Preto odstúpila prípad disciplinárnej komisii, ktorá súboj skontumovala v prospech Francúzov.

V tabuľke G-skupiny figuroval Tottenham na treťom mieste o tri body za druhým Vitesse. Ak by sa duel s Rennes odohral a "Spurs" by v ňom zvíťazili, preskočili by holandský tím, keďže pri rovnosti bodov a vyrovnanej vzájomnej bilancii (0:1, 3:2) by mali lepšie skóre. Postúpili by tak z druhého miesta do play off o osemfinále súťaže.

Skupinu vyhralo Rennes, ktoré už malo isté prvenstvo a postúpilo priamo do osemfinále, Arnhem si zahrá prvý duel play off o elitnú šestnástku 17. februára 2022, odveta bude na programe o týždeň 24. februára. Informácie priniesla agentúra AFP.