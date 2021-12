Situácia sa zamotáva: Zotrvá Mbappé v PSG? Real Madrid núka šialené peniaze

Situácia okolo budúcnosti francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappého (22) je naďalej zahalená rúškom tajomstva.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hráč parížskeho St. Germain, ktorý v pondelok oslávi 23. narodeniny, má dlhodobého nápadníka v podobe španielskeho Realu Madrid, ktorý zaňho v lete núkal astronomických 200 miliónov eur.

Mbappé má pod Eiffelovkou kontrakt platný iba do konca aktuálnej sezóny 2021/2022 a ponuky na predĺženie spolupráce odmieta. V prípade, že pomýšľa na futbalovú výzvu v drese iného klubu, od 1. januára sa oficiálne môže dopredu upísať budúcemu zamestnávateľovi.

Športový riaditeľ PSG Leonardo netají, že organizácia z Parku princov by si Mbappého rada udržala. Tvrdý postoj z nedávnych mesiacov však v ostatnom čase nahradil umiernenejším prejavom, čo by mohlo signalizovať, že cesty PSG a Mbappého sa po skončení aktuálneho ročníka rozídu.

"Ak sa Mbappé rozhodne zostať, zostane, pretože i my si to želáme. Je to komplikovaná situácia. Chceli by sme, aby do konca kariéry hral u nás, ale musíme rešpektovať jeho postoj. Myslím si však, že stále existujú možnosti na to, aby s nami predĺžil zmluvu," povedal Leonardo pre Europe 1, citoval ho i španielsky denník AS.

Práve najväčší záujemca o Mbappého služby, 13-násobný európsky klubový šampión Real Madrid, bude súperom Parížanov v osemfinále Ligy majstrov. Ak by sa Mbappé v najbližšom období definitívne rozhodol, že budúcnosť spojí s "bielym baletom", proti Realu by tak teoreticky mohol nastúpiť s už podpísanou zmluvou vo vrecku.

Leonardo však na to nemyslí a túži Real vyradiť aj preto, že sa Parížanom usiluje odlákať jednu z ich najväčších hviezd. "Naším cieľom je vyhrať. Takto hráme proti každému. Zo zápasov s Realom Madrid sa stáva ´Clásico´, či už pre rivalitu alebo epizódy týkajúce sa niektorých hráčov," skonštatoval Leonardo, brazílsky majster sveta z roku 1994.