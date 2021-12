Kuriózne vylúčenie v chorvátskej lige: Hviezda Dinama Záhreb kvôli pokazenej penalte putovala pod sprchy

Dinamo Záhreb si vybojovalo pokutový kop, ktorý išiel zahrávať práve robustný útočník. Zvolil si pomalý rozbeh, oklamal brankára a pohodlne skóroval. Rozhodcovi sa však zahranie „jedenástky" nepozdávalo, okamžite gól odvolal a chorvátskeho reprezentanta odmenil žltou kartou. Tá bola už jeho druhou v stretnutí, a tak sa porúčal pod sprchy. Aktérov duelu toto rozhodnutie prekvapilo, ale Petkoviča vylúčenie nakoniec až tak mrzieť nemuselo, pretože aj napriek tomu sa jeho družstvo po záverečnom hvizde tešilo zo zaslúženého víťazstva 2:0 nad Istrou 1961.

Strangest sending off ever?! 🥴



Bruno Petkovic got a red for taking a penalty for Dinamo vs Istra! 😅pic.twitter.com/laVIbgmU24