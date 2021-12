Juraj Ančic, tretí raz dočasný kouč Trenčína po štvrtej prehre: Naša hra vyzerá naivne!

Zabudli vyhrávať? Futbalisti AS Trenčín sa tešili naposledy z ligového víťazstva začiatkom novembra, keď zdolali doma Michalovce. Slabá výkonnosť a zlé výsledky vyhnali minulý týždeň z trénerskej stoličky Petra Hlinku (43), ktorého zastúpil do konca sezóny asistent Juraj Ančic (40).

Zmena nepomohla, AS podľahol na svojom trávniku aj Žiline (1:3).

Trenčania ťahajú čiernu sériu štyroch zápasov bez bodového zisku. Vypadli z hornej šestky tabuľky, kam sa však teoreticky môžu vrátiť po poslednom jesennom kole.

Ančic je už tretí raz dočasným trénerom mužstva, ktorému chýba konštantnosť výkonov. Prvý polčas ešte držalo krok, ale po zmene strán v priebehu štvrťhodiny dvakrát kapitulovalo.

„Zle sme vykrývali voľné priestory. Žilina vedela rýchlo zaútočiť, čo sa nám nedarilo eliminovať. Individuálne chyby nás zrážajú dole. Už je ich veľa. Musíme na tom zapracovať a vyvarovať sa ich,“ povzdychol si Ančic po zápase.

Trenčín tlačí topánka najmä v obrane. Inkasoval už 30 gólov, čo je štvrtý najvyšší počet. „Potrebujeme stabilizovať defenzívu celého tímu a zlepšiť sa aj v útoku. Každá strata lopty proti súperom s rýchlymi hráčmi nás veľmi bolí.“

Proti Žiline, ktorá čakala tri zápasy na víťazstvo, urobil dočasný tréner v snahe oživiť herný prejav zopár zmien. Nepadli na úrodnú pôdu. „Neboli sme spokojní s výkonmi niektorých hráčov, ale nechceme ich odpisovať.

Zámerom bolo vyslať impulz do kabíny, aj preto sme stavili na iné zloženie obrannej formácie. Niekedy možno vyzerá naša hra naivne, no žiada si to zlepšenie. Keď ho dosiahneme, budeme veľmi nepríjemní pre každého,“ dodal Ančic.