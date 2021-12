Tomu sa hovorí obetavosť: Bývalý hviezdny útočník Premier League takto zabránil gólu

Síce to po prehre 1:0 jeho celku na body proti favorizovanému West Bromwichu Albion nestačilo, ale na sociálnych sieťach si za neoblomnú bojovnosť vyslúžil slová chvály. Pri súperovom rohovom kope sa totižto po kontakte s vlastným gólmanom ocitol na zemi za bránkovou čiarou a už-už sa zdalo, že sa domáci strelec bude tešiť z gólu. Proti bol však niekdajší anglický reprezentant, ktorý túto snahu o dorážku včas zaregistroval a obetavým skokom s vypätím posledných síl nedovolil, aby lopta rozvlnila sieť.

Andy Carroll, how have you managed that 😳😳😳 #ReadingFC #WBA pic.twitter.com/WSk4KwMrOL