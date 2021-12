Postupový zásah útočníka Ivana Schranza ocenila aj UEFA: Gól poslal otcovi do neba!

Exportná šupa! Krížna strela Ivana Schranza zapadla pod brvno bránky Unionu Berlín a vďaka remíze postúpila Slavia Praha do vyraďovacej fázy Európskej konferenčnej ligy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenský reprezentant vystrieľal „zošívaným“ 166 000 eur za nerozhodný výsledok, výraznou mierou pomohol k prémii 325 000 eur za druhé miesto v skupine i k postupovému bonusu 300 000 eur.

Jeho gól ocenila aj Európska futbalová únia (UEFA), ktorá ho zaradila do kvarteta najkrajších v záverečnom 6. kole súťaže.

Veľkú pochvalu vystrúhal rodákovi z Bratislavy i tréner Jindřich Trpišovský. „Bol to výstavný kúsok. Niekedy sa mi ježia chlpy, keď niekto z chalanov strieľa z dvadsiatich metrov, ale u neho nie. Spolu s Olayinkom predviedol heroický výkon. Najlepší, čo je v Slavii. Neskutočne nám pomohol.“

Pre Ivana to bola radostná, no aj hlboko emotívna chvíľa. Len nedávno prišiel o otca Dušana († 57), ktorý sa utopil po páde z bicykla. Hneď po góle mu preto ruky i pohľad vyleteli smerom do neba a v očiach sa objavili slzy. „Gól venujem môjmu otcovi a celej rodine, rovnako ako všetky ostatné. Dôležité bolo, že som veľmi nešpekuloval a rozhodol sa vystreliť. Krásne to zaletelo do horného rohu,“ povedal pre české médiá.

Postup Slavie je o to cennejší, že v rozhodujúcom súboji nastúpila na ihrisku nemeckého tímu v oklieštenej zostave. Viacero skúsených hráčov ostalo v Prahe. „To, že sme to zvládli aj bez nich, ukazuje na silu a charakter mužstva. Aj keď sme neboli v dobrom rozpoložení, dokázali sme sa zomknúť a odohrať so silným súperom výborný zápas. Postup sme si zaslúžili,“ zdôraznil Schranz.