Trnava zaznamenala expresne rýchly gól: Michalovce nezvládli úvodnú štvrťhodinu

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v piatkovom zápase 18. kola Fortuna ligy nad MFK Zemplín Michalovce 2:0 a upevnili si druhú priečku v tabuľke.

V Trnave napadlo vo štvrtok asi dvadsať centimetrov snehu, na Štadióne Antona Malatinského to však poznať nebolo. Aj vďaka tomu, že mládežnícki tréneri brigádne odhŕňali sneh, dokázal vykurovací systém trávnika snehovú pokrývku roztopiť a zápas sa mohol odohrať vzhľadom na zimné obdobie na veľmi solídnom povrchu.

FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)

Góly: 1. Bukata, 15. Bamidele Yusuf, ŽK: Škrtel, Bukata (obaja Spartak)

Spartaku sa pred zápasom uzdravili viacerí hráči. V základnej zostave po svalovom zranení nastúpil Cabral, na lavičke už boli pripravení Kóša i Vlasko, Jonesovi vypršal trest. Spartak sa ujal vedenia proti Michalovciam už v 35. sekunde. Ristovski potiahol akciu, pokračoval v nej Bukata prihrávkou na Cabrala, jeho strelu vyrazil Száraz len pred seba a Bukata z päťky zasunul loptu do siete - 1:0. Po štvrťhodine viedli "andeli" už dvojgólovým rozdielom. Savvidis vysunul kolmou prihrávkou do šestnástky Bamideleho Yusufa, Nigérijčan si loptu prebral a umiestnil ju popri vybiehajúcom brankárovi hostí do siete.

V 19. minúte zahrali domáci z rohu signál, zo šestnástky vypálil Mikovič a Száraz s námahou vyrazil na roh. Aktívnu polhodinovku v podaní trnavského tímu ukončil nepresným pokusom Grič. Potom o sebe dali vedieť aj Michalovčania. Popovits šikovnou pätičkou oklamal trnavskú obranu a poslal do gólovej šance Ranka, jeho zakončenie ale narazilo na kvality brankára Takáča. Po ďalšej kombinačnej akcii hostí vystrelil z hranice šestnástky nepresne Kanu.

Po zmene strán kvalita hry upadla, bojovalo sa medzi šestnástkami, až v 77. minúte sa ocitol vo veľkej šanci Marcin, no trafil len tyč trnavskej bránky. O chvíľu nevyužil dobrú príležitosť na zníženie Žofčák. Trnavské víťazstvo mohol poistiť Ramadan, všetko spravil dobre, až na koncovku. Výsledok sa už nezmenil, Trnava vyhrala 2:0.