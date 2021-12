Schranz sa stal hrdinom Slavie Praha: To je pre teba, otec(† 57)!

Slovenský futbalový reprezentant Ivan Schranz (28) strelil jediný gól Slavie Praha na pôde Unionu Berlín, ale bol postupový.

Po remíze 1:1 sa český majster teší z postupu do vyraďovacej časti Európskej konferenčnej ligy. Schranz v útoku Slavie odohral celý zápas a v 50. minúte svoj výkon korunoval výstavným zásahom po krížnej strele pravačkou pod brvno bránky domáceho Unionu.

Po presnom zásahu rozpažil a obrátil sa k nebu so slovami: "To je pre teba, otec! Tento gól by som chcel venovať otcovi aj celej svojej rodine," uviedol Ivan Schranz pre české médiá, v očiach sa mu zaleskli slzy.

Emotívny moment bol aj dôsledkom tragédie v rodine 28-ročného útočníka. Jeho otec Dušan koncom októbra zahynul, keď sa vracal z výletu na bicykli neďaleko obce Zálesie, spadol do vody a utopil sa.

"Ivan má za sebou ťažké obdobie, ale jeho gól bol výstavný kúsok. On aj ďalší hráči odviedli v zápase v Berlíne výbornú robotu, podali heroické výkony. Na žiadneho hráča nemôžem povedať ani pol slova," pochválil Schranza tréner Slavie Praha Jindŕich Trpišovský.

Schranz proti Unionu Berlín strelil gól v oboch zápasoch Európskej konferenčnej ligy. Vo štvrtok to však bol pre neho prvý zásah od 11. októbra, keď skóroval v drese Slovenska v kvalifikačnom zápase o postup na MS 2022 v Chorvátsku (2:2).

Na klubovej úrovni čakal na gól dokonca od 19. septembra a súboja proti Bohemians Praha v českej najvyššej súťaži.

"Dôležité bolo, že som nad tým príliš nepremýšľal a rozhodol som sa vystreliť. Lopta krásne zaletela do horného rohu bránky. Vďakabohu, že to tak vyšlo," cituje Ivana Schranza portál iDnes.cz.

"Sme spokojní a šťastní, že pokračujeme aj v jarnej časti súťaže. Napriek tomu, že nám chýbali niektorí kľúčoví hráči, zomkli sme sa a odohrali výborný zápas proti silnému súperovi. Ukázali sme silu aj charakter," dodal Schranz.