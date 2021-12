Slovan Bratislava nestačil na favorizovanú Kodaň a lúči sa s pohárovou Európou

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom poslednom zápase v základnej F-skupine Európskej konferenčnej na ihrisku FC Kodaň 0:2.

Dánsky tím už mal pred zápasom istotu postupu do osemfinále, Slovan bojoval o postup do šestnásťfinále play off. Do neho sa napokon prebojoval PAOK Solún, ktorý zdolal Lincoln Red Imps z Gibraltáru 2:0.

Slovan zakončil účinkovanie v skupine so ziskom ôsmich bodov. V oboch zápasoch zdolal gibraltárskeho majstra, s PAOK v oboch dueloch remizoval a s Kodaňou dvakrát prehral.

Priamo do jarnej vyraďovačky sa dostalo osem víťazov štvorčlenných skupín, mužstvá z druhých priečok si o postup do osemfinále vyraďovacej fázy zahrajú proti tímom, ktoré skončili na treťom mieste v skupinách Európskej ligy. Žreb dvojíc 16-finále play off sa uskutoční v pondelok 13. decembra.

6. kolo EKL:

FC Kodaň - ŠK Slovan Bratislava 2:0 (1:0)

Góly: 30. Wind, 53. Höjlund. Rozhodovali: Vad, Tóth, Albert (všetci Maď.), ŽK: Oikonomou, Jelert, Chočolava - Henty, Agbo, Božikov.

FC Kodaň: Grabara - Jelert, Oikonomou (71. Jakobsen), Chočolava, Kristiansen (54. Oviedo) - Johannesson, Haraldsson (71. Haarbo) - Biel - Höjlund (76. Wilczek), Wind, Böving

ŠK Slovan: Chovan - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco (78. Da Silva) - Kankava, Agbo - Dražič (62. Čavrič), Weiss (71. Rabiu), Zmrhal (82. Green) - Henty (71. Mráz)

Domácich pred zápasom trápili zranenia, tréner Jess Thorup preto povolal aj tínedžerov z juniorky. V základnej zostave dostali šancu hneď šiesti. V úvode mali domáci loptu častejšie na kopačkách, v 10. minúte však prišla prvá lepšia šanca a mal ju Slovan. Weiss z rohového kopu poslal loptu na Dražiča, ale jeho volej skončil nad bránou. Onedlho sa Weiss prezentoval aj strelecky, ale loptu poslal len do náruče Grabaru. V 20. minúte sa z pravej strany dostal do zakončenia Medveděv, jeho gólovú strelu však Grabara zneškodnil. Dáni odpovedali strelou Bövinga, ktorá sa obtrela o žrď. V 30. minúte však Wind po akcii Haraldssona umiestnil svoju strelu k žrdi a Kodaň viedla. Slovanisti nepredviedli v prvom polčase optimálny výkon, okrem šance Medveděva si nevypracovali vážnejšiu príležitosť na skórovanie.

Po zmene strán vypálil ako prvý nebezpečne Böving, ale prestrelil. O pár minút neskôr však Wind obral o loptu Kankavu, zľava poslal center do šestnástky a po sklepnutí Haraldssona poslal Höjlund loptu za Chovana - 2:0. Tréner Slovana poslal do hry dvoch čerstvých krídelníkov, ale Kodaň už mala zápas pevne v rukách a po rýchlom protiútoku mohol pridať Haraldsson tretí gól. Slovanu nepomohli ani ďalšie striedania a po bezkrvnom výkone sa s EKL rozlúčil.