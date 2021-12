Hráčka Chelsea FC zastúpila usporiadateľov: Fanúšika zložila jedným úderom!

Dvadsaťosemročná útočníčka Chelsea zrazila muža k zemi počas stretnutia s Juventusom (0:0) za jasotu divákov, no za svoje konanie si od rozhodkyne vyslúžila žltú kartu.

Na zverejnených záberoch je vidno pomalý postup organizátorov voči mužovi. „Toto by malo slúžiť pre všetkých ako pripomienka, že bezpečnosť hráčov je na prvom mieste," cituje agentúra AP slová trénerky Chelsea Emmy Hayesovej.

„V ženskom futbale som nikdy nič podobné nevidela," reagovala športová reportérka Molly Hudsonová. Korešpondentka Ameé Ruzkaiová podľa internetového portálu dailymail.co.uk označila Kerrovej úder za „umelecké dielo".

Sam Kerr dropping a shoulder and flattening a pitch invader is the best thing I’ve seen on a pitch in a minute.



