Hviezdu MLS opäť vyšetruje polícia: Zbraňou ohrozoval neplnoletého chlapca

Argentinský futbalista Emanuel Reynoso v službách účastníka MLS Minnesota United mal v rodnej zemi udrieť a zbraňou sa vyhrážať 16-ročnému mladíkovi.

K incidentu malo prísť v nemenovanej mestskej štvrti. Podľa denníka La Nacion došlo k vyšetrovaniu sobotného večierku a žalujúci žiadajú informácie potvrdzujúce Reynosovu prítomnosť. „Túto záležitosť berieme vážne a zhromažďujeme čo najviac informácií. V tejto chvíli nebudeme poskytovať žiadny ďalší komentár,“ vyjadril sa hráčov zamestnávateľ Minnesota United.

Nejde o prvý prípad, kedy meno Reynosa figuruje v spojení so strelnou zbraňou. V roku 2014 bol pri pokuse o lúpež strelený do nohy a o tri roky neskôr bol obvinený zo streľby zo zbrane, ale vtedy nebol nikto zranený. „Nezúčastnil som sa, ale bol som tam so svojimi priateľmi,“ vyslovil po pár rokoch v reakcii na tieto udalosti.