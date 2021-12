Futbalový Slovan hlási prvú zimnú posilu! Do metropoly republiky prichádza 44-násobný reprezentant

Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava získal prvú zimnú posilu. Vedenie klubu podpísalo trojročnú zmluvu so 44-násobným arménskym reprezentantom Tigranom Barseghjanom. Kontrakt začne plynúť od začiatku roka 2022.

Ako informoval v utorok klubový web "belasých", Barseghjan môže nastúpiť na viacerých ofenzívnych pozíciách, primárne však na pravom krídle. Naposledy pôsobil v FC Astana, ktorému pomohol k titulu vicemajstra Kazachstanu. Zasiahol do ôsmich duelov Arménska v nedávno skončenej kvalifikácii MS 2022, a strelil víťazné góly v zápasoch s Islandom i Rumunskom.

"Som nesmierne rád, že sa nám podarilo dotiahnuť príchod Tigrana Barseghjana, o ktorého sme už mali viackrát záujem. Prvýkrát sme ho chceli získať pred niekoľkými rokmi, vtedy sme však ako klub neboli natoľko ďaleko, aby sme boli schopní naplniť športové či finančné očakávania, a tak si Tigran zvolil Astanu. Cez skauting sme ho dlhodobo sledovali a dobre ho poznáme.

Som presvedčený, že prichádza rozdielový hráč, ktorý nám môže nesmierne pomôcť a priniesť do mužstva ešte viac kvality. V jeho prípade určite nejdeme do neznáma a vieme, aký hráč k nám prichádza. Dokonca aj hlavný tréner Vladimír Weiss mal možnosť Tigrana vidieť v akcii počas pôsobenia v gruzínskej reprezentácii, keď nastúpil za Arménsko.

Od Tigrana máme veľké očakávania. Veľmi sa teším, že v tejto náročnej situácii a konkurencii na trhu, kde bol o hráča veľký záujem, dospeli naše rokovania do úspešného konca, a podpísali sme trojročný kontrakt. Tigranovi prajem v našom klube všetko dobré. Verím, že fanúšikovia si ho rýchlo obľúbia, a prajem si, aby už čoskoro zabával našich priaznivcov priamo na tribúnach," povedal pre skoslovan.com generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

"Som veľmi šťastný, že budem hráčom tohto klubu. Do Slovana som chcel prísť, pretože má výborný tím, trikrát po sebe vyhral ligu, a je to klub s bohatou históriou. Vnímam to ako veľmi dobrú šancu aj pre seba, aby som napredoval a pomohol Slovanu k úspechu na domácej i medzinárodnej scéne. Na ihrisku urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby ma fanúšikovia mali radi.

Z tímu zatiaľ poznám oboch Gruzíncov Jabu Kankavu a Gurama Kašiu, pretože sme proti sebe hrali v reprezentácii, teším sa, ako spoznám ďalších chalanov. V Slovane chcem získať čo najviac trofejí a prispel aj k úspechom v Európe," povedal rodák z Jerevanu, ktorý robil prvé futbalové kroky práve v hlavnom meste Arménska, kde pôsobil v klube Banants (dnes Urartu).

Doma hral ešte za Gandzasar Kapan. Prvý štart v najvyššej arménskej lige si pripísal v marci 2014 v drese FC MIKA. Po krátkom návrate do Gandzasar Kapan zamieril do zahraničia do Vardaru Skopje. V ňom hneď v prvej sezóne (2016/17) siedmimi gólmi a štyrmi asistenciami prispel k zisku majstrovského titulu. Vardar si tak vybojoval účasť v kvalifikácii Ligy majstrov.

Barseghjan presným zásahom prispel k postupu cez švédske Malmö FF, a gólom sa podieľal aj na vyradení Fenerbahce v play off Európskej ligy. V skupinovej fáze, kde Vardar získal bod za remízu s Rosenbergom, odohral Barseghjan všetkých šesť zápasov. V sezóne 2017/2018 strelil v lige ďalších deväť gólov. Jeho výkony zaujali aj kluby v zahraničí, a začiatkom roka 2019 sa sťahoval do Kazachstanu.

Jeho novým klubom bol Kaysar Kyzylorda, a Barseghjan si urobil v Kazachstane hneď v prvom ročníku výborné meno. Strelil 12 gólov, pridal k nim štyri asistencie, a prispel k zisku Kazašského pohára.

Po vydarenej sezóne ho získala FC Astana, v roku 2020 si v lige pripísal sedem gólov a tri asistencie, v roku 2021 sedem gólov a sedem asistencií. Pridal k nim dva góly v Kazašskom pohári. Dva presné zásahy dal aj v predkolách Európskej konferenčnej ligy. Za Arménsko odohral 44 medzištátnych duelov, dal v nich 8 gólov. Najlepšie mu vyšiel trojzápas z marca 2021, keď pri triumfoch 2:0 nad Islandom i 3:2 nad Rumunskom strelil rozhodujúce presné zásahy.