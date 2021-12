Obul sa do rozhodcu a tvrdo za to zaplatil: Anglický záložník si musí pripraviť desaťtisíce eur

Bellingham bol nespokojný s diskutabilnými výrokmi rozhodcu, ktorý bol v roku 2005 zapletený do škandálu ovplyvňovania zápasov a dostal polročný zákaz činnosti.

„Keď dáte rozhodcovi, ktorý už v minulosti ovplyvňoval zápasy, najväčší duel v Nemecku, čo iné očakávať,“ povedal anglický reprezentant v rozhovore pre streamovaciu službu Viaplay.

Konkrétne sa 18-ročnému záložníkovi nepáčilo odpískanie penalty po ruke Matsa Hummelsa, z ktorej napokon padol v 77. minúte víťazný gól stretnutia.

BELLINGHAM: – You give a referee that has match fixed before, the biggest game in Germany, what do you expect?



