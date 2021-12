Pribudne Dúbravkovi ďalší konkurent? Newcastle má veľký záujem o brankára z portugalskej ligy

V aktuálnej sezóne Premier League, ale už možno čoskoro dostane medzi žrďami v tíme "Magpies" zdatnú konkurenciu.

Podľa viacerých anglických médií je Newcastle v kontakte s Benficou Lisabon, aby upiekol zimný prestup brankára Odysseasa Vlachodimosa. Dvadsaťsedemročný grécky reprezentant má hodnotu 30 miliónov libier (cca 35,2 mil. eur) a má údajne veľký záujem prestúpiť do Premier League.

Podľa Sunday Mirror noví arabskí vlastníci Newcastle United sú pripravení‘ podpísať s Vlachodimosom viacročný kontrakt. "V tíme Newcastle aktuálne bojujú o post jednotky Martin Dúbravka a Karl Darlow.

V klube sú aj Freddie Woodman a Mark Gillespie. Napriek tomu sa ukazuje, že Newcastle sa chce v januári medzi žrďami posilniť. A hráč, o ktorého majú už dlhší čas záujem, je Vlachodimos," napísal web tbrfootball.com.

