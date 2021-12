Radosť v rodine Mareka Hamšíka: Švagor ho predbehol s majstrovským titulom!

Neuveriteľný počet! Uruguajský Peňarol Montevideo, jeden z najslávnejších juhoamerických futbalových klubov, získal cez víkend už svoj päťdesiaty druhý majstrovský titul. Kapitánom mužstva je Walter Gargano (37).

Švagor slovenského reprezentanta Mareka Hamšíka (34) tak v tomto smere predbehol slovenského futbalistu, ktorý doteraz vo svojej hviezdnej kariére ešte majstrovskú trofej nezískal. Pribudne k Walterovej trofeji čoskoro aj Marekova z Turecka?

Futbalisti Peňarolu oslavovali cez víkend ďalší majstrovský titul a na oslavách sa zúčastnili okrem hráčov aj ich rodinní príslušníci. Na ihrisku nechýbala ani Hamšíkova sestra Michaela, ktorá je manželkou bývalého bratovho spoluhráča z SSC Neapol Waltera Gargana. Majú spolu troch synov.

„Napriek tomu, že ťa niektorí chceli poslať do dôchodku, dokázal si, že ešte stále máš čo ukázať a vek sa nepočíta. Som na teba hrdá, kapitán,“ napísala na sociálnej sieti a oslavy si priamo na štadióne intenzívne užívala.

Radosť zo zaťovho úspechu má, pochopiteľne, aj svokor uruguajského špílmachra. Richard Hamšík verí, že po zaťovi sa bude tešiť z titulu aj jeho syn. Marekovi totiž ligový titul v inak bohatej a hviezdnej kariére stále chýba.

Vyzerá to však nádejne - Trabzonspor vedie s 12-bodovým náskokom tureckú ligu a po tridsiatich štyroch rokoch má jednoznačne namierené k majstrovským oslavám.

„Nepodarilo sa to v Taliansku, aj keď tam bol k nemu blízko. Bola by to fantázia, mať v rodine dva tituly v jednej sezóne. Je pravda, že Marek to má v Turecku výborne rozohraté, ale to ešte nič neznamená. Majú síce náskok, ale súťaž ešte nie je ani v polovici,“ vyjadril sa pre Nový Čas Richard Hamšík.