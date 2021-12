Trnava si po prehrách napravila chuť: Duel so Žilinou rozhodla až v závere

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v 17. kole Fortuna ligy na domácom ihrisku so Spartakom Trnava 0:1. Jediný gól duelu dal v 89. minúte Martin Bukata.

Trnava získala tri body opäť po dvoch neúspešných zápasoch. V tabuľke jej patrí druhá priečka s mankom ôsmich bodov na vedúci Slovan Bratislava.

MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 0:1 (0:0!

Gól: 89. Bukata. Rozhodovali: Glova – Bednár, Poláček, ŽK: Fazlagič, Kopas – 26. Bukata

Žilina: Belkov - Arameyaw (46. Myslovič), Kopas, Anang - Rusnák, Mráz (46. Iľko, Fazlagič, Javorček - Jánošík, Djibril (75. Jambor), Bičachčjan

Spartak: Dom. Takáč – Procházka, Škrtel, Twardzik, Mikovič – Savvidis – Bukata (90.+2. Koštrna), Grič - Iván (72. Ristovski), Bamidele, Boateng (83. Ramadan)

V chladnom počasí pred prázdnymi tribúnami si tímy nevypracovali veľa šancí. Aktívnejší boli hostia, ktorí to v prvom polčase skúšali hlavne dlhými centrami do šestnástky. Tesne pred prestávkou však jeden nepremenil volejom Boateng a onedlho na to ani ďalší hlavou Grič.

V úvode druhého dejstva to Grič skúsil ako nahrávač, no jeho center nezužitkoval Bamidele. Po hodine hry sa k slovu dostali aj Žilinčania, skórovať mohli po rohovom kope, no brankár Takáč bol pozorný. Duel rozhodla štandardná situácia na druhej strane. Savvidis trafil z priameho kopu brvno, no lopta sa odrazila pred Bukatu, ktorý hlavičkou nezaváhal.