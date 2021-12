Český gólostroj po zápase perlil: Prirovnal sa ku fľaši kečupu

Bývalý hráč AS Rím či RB Lipsko strelil všetky štyri góly v druhom polčase pri vysokom víťazstve nad posledným tímom tabuľky Greutherom Fürth 7:1.

Schick se pred týždňom vrátil do zostavy Leverkusenu po približne mesiac trvajúcej pauze, spôsobenej zranením. Proti Fürthu si pripísal asistenciu na tretí gól svojho tímu tesne pred prestávkou a potom strelecky explodoval po zmene strán. Prvýkrát sa presadil v 49. minúte a od 69. minúty pridal ďalšie tri góly v rozpätí siedmich minút. Z ihriska odišiel v 81. minúte.

