Newcastle s Dúbravkom slávi prvú výhru, Chelsea prišla o post lídra

Futbalisti FC Chelsea si pripísali prvú prehru po dvanástich dueloch vo všetkých súťažiach.

V sobotnom zápase 15. kola anglickej Premier League podľahli domácemu West Hamu 2:3. Prišli tak o prvú priečku v tabuľke, o bod ich predstihol Liverpool, ktorý triumfoval na pôde Wolverhamptonu 1:0. Do čela sa môže dostať Manchester City, ak vo večernom zápase zvíťazí na pôde Watfordu.

"Modrí" viedli od 28. min, keď si na priamy kop Masona Mounta nabehol Thiago Silva a hlavičkoval do siete. V 40. min vyrovnal z pokutového kopu Lanzini, no do prestávky odchádzala s náskokom predsa len Chelsea.

Ukážkovým volejom sa zaskvel Mount. Domácim sa však tesne pred uplynutím hodiny hry podarilo opäť vyrovnať, strelou z hranice šestnástky rozvlnil sieť Jarrod Bowen. Víťazný gól strelil v 87. min striedajúci Arthur Masuaku, obranca z Demokratickej republiky Kongo zaskočil brankára Mendyho exportnou strelou z uhla spoza šestnástky.

Zverenci trénera Thomasa Tuchela si pripísali iba druhú prehru v tejto sezóne najvyššej anglickej súťaže, predtým nestačili iba doma na Manchester City (0:1, 25. septembra). Ukončili tak osemzápasovú šnúru bez prehry. West Ham zvíťazil po troch dueloch a drží štvrtú priečku.

Slovenský reprezentant Martin Dúbravka sa opäť postavil do brány Newcastlu a pomohol k prvému víťazstvu "strák" v ligovej sezóne. Dôležitý záchranársky súboj s Burnley rozhodol v 40. minúte Callum Wilson, keď sa chyby dopustil brankár hostí Pope.

Liverpool vyhral na pôde Wolverhamptonu 1:0. Tri body mu zariadil gólom až v štvrtej minúte nadstavenia striedajúci Divock Origi.

Premier League - 15. kolo:

FC Southampton - Brighton & Hove Albion 1:1 (1:0)

Góly: 29. Broja - 90.+8. Maupay

Newcastle United - FC Burnley 1:0 (1:0)

Gól: 40. Wilson/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý duel/

Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool 0:1 (0:0)

Gól: 90.+4. Origi

West Ham United - FC Chelsea 3:2 (1:2)

Góly: 40. Lanzini (z 11 m), 56. Bowen, 87. Masuaku - 28. Silva, 44. Mount