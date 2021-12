Slovan sa natrápil s ViOnom: O výhre rozhodol Weiss

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v 17. kole Fortuna ligy na pôde FC ViOn Zlaté Moravce 2:1. Na čele neúplnej tabuľky tak majú už 11-bodový náskok pred Spartakom Trnava.

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)

Góly: 90.+ Ďubek - 62. Rabiu, 83. Weiss

V predohrávanom stretnutí 17. kola Fortuna ligy začali "belasí" ofenzívne. Už v 5. minúte si na Weissov center vyskočil Božikov, ktorého prudkú hlavičku Kira vyrazil. Na opačnej strane sa v dobrej pozícii ocitol Mondek, Chovan odvrátil na rohový kop. V 11. minúte Weiss prihral Greenovi, ten sa rútil sám na Kiru, ktorý skvele zakročil. Po dlhých minútach sa v 35. minúte po Weissovom centri z ľavej strany dostal ku koncovke Henty, Kira si s jeho hlavičkou poradil. Z protiútoku sa vo výbernej šanci ocitol mladý Švec zoči-voči Chovanovi nedokázal poslať loptu do siete. Favorit hrozil hlavne zo štandardných situácii. V 41. minúte si na Weissov center vyskočil Agbo, pozorný Kira sa však prekvapiť nenechal.

Po zmene strán sa hrala vyrovnaná partia. V 56. minúte Mondekov prienik zakončil pádom k ľavej žrdi pozorný Chovan. Z následného rohového kopu Čonku sa dostal ku koncovke Čögley, zo 6 metrov mieril tesne vedľa ľavej žrde. Do vedenia išli hostia v 62. minúte, po závare v pokutovom území sa na hranici 16-ky oprel do lopty sviatočný strelec Rabiu a prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. V 72. minúte sa šikovne uvoľnil Henty, z 10 metrov mieril do bočnej siete. Už o minútu Hentyho gól po konzultácii s VAR-om pre ofsajd neplatil. Skóre sa menilo v 83. minúte, to sa prízemnou strelou do pravého dolného rohu prezentoval aktívny Weiss. V závere nadstaveného času znižoval striedajúci Ďubek na konečných 1:2.