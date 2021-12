Reprezentanti Boženík a Bénes sú nespokojní v nemeckých kluboch: Chcú zdupkať, aby hrávali!

Nádej vidia v zmene! Slovenský reprezentačný tandem Róbert Boženík (22) - László Bénes (24) neprežíva najšťastnejšie obdobie kariéry. Keďže vo Fortune Düsseldorf resp. Borussii Mönchengladbach hrávajú v tejto sezóne minimálne, podľa nemeckých médií majú obaja v zime zajačie úmysly.

Boženík išiel do Nemecka na hosťovanie z Feyenoordu Rotterdam, aby získal zápasovú prax. Nie celkom sa mu to darí. Neodohral ani jeden celý duel. Nespokojnosť mieni podľa denníka Bild riešiť odchodom. „Má s nami zmluvu do konca sezóny,“ pripomína manažér klubu Klaus Allofs.

Tréner Milan Lešický dobre pozná oboch našich hráčov z mládežníckej repre. „Boženík má rovnaké problémy v Nemecku ako v Holandsku. Chýba mu obratnosť a výbušnosť. Momentálne by sa asi neuplatnil ani v českej či v maďarskej lige. Ak sa chce na hrote presadiť, musí rátať s tvrdými súbojmi s obrancami, ktorí kopú ako elektrina,“ uviedol skúsený odborník pre Nový Čas.

Nemenej frustrovaný je Bénes. Bol už dvakrát na hosťovaní, ale sedí len na lavičke. Odohral iba 57 minút! Záujem má druholigový Werder Brémy. Chcel ho už skôr, no nedohodli sa.

„Bénes je hviezda, ktorá nesvieti,“ tvrdí Lešický. Podľa neho má obrovský potenciál, ak bude zdravý.

„Profi hráč musí mať nadštandardný pohybový aparát. On ho nemá. V tom prípade nemôže chodiť do súbojov, v ktorých je v nevýhode. Výsledkom sú časté zranenia.

Potom nie je prospešný žiadnemu trénerovi, lebo ho nemôže zapracovať do zostavy. Obaja sa budú vekom zlepšovať. Potrebujú kvalitu, zdravie i šťastie. Potom budú hrávať.“