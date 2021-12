Anglický majster pokračuje v skvelej forme: O jeho výhre fantastickou strelou rozhodol portugalský mág

Zápas v Birminghame proti domácej Aston Ville nebol pre favorizovaných hostí vôbec jednoduchý. Síce už po polčase viedli 2:0, no „villans" hneď po prestávke dokázali duel zdramatizovať, avšak vyrovnať na 2:2 sa im už do záverečného hvizdu nepodarilo.

Víťazný gól zápasu teda strelil Bernardo Silva v 43. minúte. Ukážkovy rýchly protiútok zakončil po centri Gabriela Jesusa (24) famóznym volejom z hranice šestnástky a brankárovi Emilianovi Martínezovi (29) nedal najmenšiu šancu.

