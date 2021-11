Speváčka Pink požiadala Cristiana Ronalda o pomoc: Portugalčan zariadil niekoľkým deťom krajšie Vianoce

„Ahoj, Cristiano. Tento rok podporujem niekoľko detí a na Vianoce netúžia po ničom inom ako tvojom podpísanom drese,“ začala písaním žiadosti na sociálnej sieti Twitter speváčka Pink. „Necheš mi poslať pár dresov a zmeniť ich životy? Viem, že robíš úžasné veci, ale...,“ dodala Pink veriac v odpoveď portugalskej megastar. Tá na seba nenechala dlho čakať.

Hey @Cristiano I’m sponsoring a couple kids this year for xmas that want nothing else besides one of your jerseys. They don’t have much- but I’m determined to make this happen. Fancy sending me a couple and changing their lives? I know you do wonderful things all the time, but…