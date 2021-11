Manželský pár cestoval 31 hodín na zrušený zápas: Sklamanie zachránil Harry Kane

Manželský pár z amerického Dallasu sa vydal na ďalekú cestu do Burnley, aby v akcii videli zápas svojho milovaného Tottenhamu. „Z Dallasu do Londýna a do Burnley, 31 hodín bez spánku, iba sme pili kávu, jedli syrové sušienky a znovu pili kávu,“ napísali manželia Ken a Brandi Saxtonovci na svojom Twitteri.

O nelichotivej predpovedi na zápasový deň vedeli, hrozil mráz a sneženie. „Ale keď klub milujete,“ nebolo čo riešiť. Zhruba hodinu pred výkopom však prišla zlá správa – pre husté sneženie sa zápas zrušil. Cez 70 tisíc kilometrov dlhá cesta vyšla nazmar.

Príspevok manželov sa začal šíriť po sociálnych sieťach kým nedorazil k hviezde Tottenhamu a anglickému reprezentantovi Harrymu Kaneovi. „Práve mi prišiel tento tweet a som z toho úplne mimo,“ napísal útočník. „Za vaše nasadenie a ako kompenzáciu za zrušený zápas by som vás rád pozval na domáci duel ako svojich hosťov,“ šokoval skvelý strelec fanúšikov.

Pár bol zo správy nadšený. „Harry Kane nás osobne pozval na zápas Spurs!,“ odpovedala Brandi. „Harry, vôbec to nie je nutné, ale radi by sme tvoju ponuku prijali. Ďakujeme Ti i všetkým fanúšikom, ktorí sa ozvali,“ napísal Ken.

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London 👍 https://t.co/wB3c8c40HN