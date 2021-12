Tvrdý odkaz trénera Slovana Weissa: Eza, musíš schudnúť!

Pred mesiacom ho chválil, dnes mu nariaďuje diétu! Po pondelňajšej dohrávke 16. kola Fortuna ligy medzi Slovanom a Sereďou (2:0) sa tréner belasých Vladimír Weiss posťažoval na výkon svojich zverencov, pričom jedného z nich, nigérijského útočníka Ezekiela Hentyho (28), si vzal špeciálne na paškál.

Bývalý reprezentačný kouč bez rozpakov prezradil, že najlepšiemu ligovému strelcovi prikázal, aby čo najrýchlejšie schudol a vrátil sa do pôvodnej formy.

Bol koniec októbra a Vladimír Weiss mal v tom čase na nigérijského útočníka iba slová chvály. Spomenul aj to, aké to mal ťažké za predchádzajúceho trénera, Slovinca Darka Milaniča, ktorý mu veľa priestoru nedával.

„Jeho kvalita je očividná, Eza je rozdielový hráč,“ vyjadril sa vtedy kouč belasých. Po pondelňajšom zápase so Sereďou, v ktorom jeho zverenci nepodali presvedčivý výkon, sa vlna kritiky zniesla aj na hlavu autora deviatich ligových gólov.

„Nerobí to, čo od neho chcem. Som na neho nahnevaný, nemá požadovanú hmotnosť. Pribral, prišiel o rýchlosť a dravosť. Momentálne na to nemá, musí zhodiť. Prikázal som mu to. Dnes je to iný Henty,“ tvrdil Weiss.

Podľa neho mu trochu uškodili jeho komplimenty a chvála novinárov. „Niekedy to má opačný efekt,“ zdôraznil bývalý reprezentačný kouč. Na jeho tvrdeniach bude zrejme trocha pravdy, lebo kým do novembra nastrieľal Henty v lige a európskych pohároch v trinástich zápasoch 11 gólov, v piatich zápasoch novembra skóroval iba raz.

Jeho hmotnosť bude v poriadku

Aj generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší si je vedomý, že Henty má o nejaké to kilo navyše, ale podľa neho to nie je nič fatálne. „Ezovi sa nedávno narodilo dieťa, tak sa pri tej príležitosti asi viac najedol. Ale teraz vážne, možno má o dve-tri kilá viac, ale je to profík. Po tréningoch si sám pridáva, maká, ako sa len dá. Za pár dní bude zase na svojom a bude to ten starý dobrý Eza,“ vyjadril sa Ivan Kmotrík mladší.