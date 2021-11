Rusnákov Real Salt Lake senzačne postúpil do finále konferencie: Po karanténe ho stihne už aj slovenský kapitán

Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák z tímu Real Salt Lake stihne stretnutie proti Portlandu Timbers vo finále Západnej konferencie zámorskej MLS.

Slovenský kapitán mužstva to povedal pre KSL Sports. Rusnák nútene vynechal úvodné dve stretnutia svojho tímu v play-off, dôvodom je karanténa po pozitívnom teste na koronavírus z 21. novembra.

Futbalisti Reálu Salt Lake v osemfinále vyraďovacej časti prešli prekvapujúco cez Seattle Sounders a v ďalšom kole aj cez Sporting Kansas City. V prvom prípade vyradili favorita napriek tomu, že počas celého duelu ani raz nevystrelili, no v penaltovom rozstrele uspeli 6:5. V druhom zdolali rovnako papierového favorita 2:1. V oboch dueloch Rusnák na ihrisku aj lavičke chýbal.

Ďalší duel odohrá Real Salt Lake v sobotu 4. decembra proti spomenutému Portlandu, duel sa uskutoční na pôde Timbers. "O moju kondičku sa neobávam. Pár dní som síce oddychoval, moje telo to potrebovalo. Postupne som sa však začal hýbať a po pár tréningoch budem pripravený," povedal slovenský futbalista pre KSL Sports ešte pred postupom svojho tímu do konferenčného finále. Rusnák sa po povinnej karanténe (do 1.12., pozn.) môže pripojiť k tímu až po negatívnom teste na ochorenie COVID-19.

Smerom k absentujúcemu kapitánovi sa prihovoril aj dočasný kouč Pablo Mastroeni. "Skvelé, však? Čakáme na teba kamarát. Vravel som ti, že to zvládneme a počkáme, až sa vrátiš, bratku," povedal Mastroeni slovenskému reprezentantovi prostredníctvom videohovoru.

Real Salt Lake zo základnej časti postúpil do vyraďovačky len veľmi tesne, no z pozície outsidera sa mu zatiaľ mimoriadne darí. Rusnák v základnej časti chýbal na ihrisku len 15 minút zo všetkých duelov svojho tímu, v 34 zápasoch mal bilanciu 11 presných zásahov a 11 gólových prihrávok.