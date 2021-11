Brazílčanovi sa smeje celý internet: Je niekto väčším simulantom?

K situácii došlo v nadstavenom čase druhého predĺženia. Brazílčan sa snažil udržať loptu pri rohovej zástavke Flamenga, aby ušetril čas. Keď však fauloval, rozhodca prisúdil loptu súperovi. V tej chvíli taktiež arbiter Deyversona z Palmerias ľahko potľapkal po chrbte, aby si pohol a súper mohol rozohrávať.

V momente, keď Deyverson ucítil na chrbte ruku, hodil sa s bolestivou grimasou na trávnik. Divadelná scéne bola na svete. Situácii sa smiali samotní komentátori už behom odohrávania celej situáciu. Dlho na seba nenechala čakať ani reakcia fanúšikov na sociálnych sieťach. Brazílsky futbalista vďaka svojmu grotesknému predstaveniu baví celý internet.

Incredible time-wasting effort from Deyverson in the last minute of the Copa Libertadores final 😅 pic.twitter.com/bnd0QejpvV