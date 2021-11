Ronalda a spol. majú nového trénera: United vsadili na neznáme meno

Povedal to právny zástupca 63-ročného nemeckého trénera s tým, že obe strany sa dohodli na podmienkach spolupráce.

Rangnick je aktuálne šéf športového oddelenia v Lokomotive Moskva. Po odvolaní Oleho Gunnara Solskjaera sa vedenie "červených diablov" vyjadrilo, že bude hľadať dočasného kormidelníka, ktorý tím povedie do konca sezóny.

Podľa magazínu Kicker podpíše Rangnick zmluvu do mája 2022 a následne bude na Old Trafford pôsobiť ďalšie dva roky ako konzultant.

🚨| Manchester United and Locomotiv Moscow have reached an agreement over Ralf Ragnick. 🔴 #MUFC



The 6 month manager + 2 year consultancy contract is done, just some details to be sorted and he will be confirmed by Manchester United.