Mourinho dodržal slovo: Talentovanému mladíkovi kúpil luxusné...

Kormidelník AS Rím tak dodržal slovo, ktoré dal svojmu zverencovi pred nedeľným ligovým zápasom na ihrisku FC Janov.

Osemnásťročný futbalista túžil po luxusných topánkach a tréner Mourinho mu sľúbil, že ak dá gól proti Janovu, tak mu ich kúpi.

Mladý futbalista napokon dvoma gólmi v druhom polčase rozhodol o triumfe. Na sociálnych sieťach sa už objavilo video, na ktorom tréner odovzdáva topánky svojmu zverencovi.

Rimania poskočili po tomto triumfe na piate miesto v tabuľke Serie A.

José Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new €800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes…



…and he did it. “He was dreaming of these shoes, so I thought: let’s do it”. 🎥⤵️ @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu