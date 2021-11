Lob Ronalda poslal United do osemfinále: Po víťazstve rozdielom triedy postupuje aj Chelsea

Futbalisti Chelsea Londýn a Manchestru United sa stali v utorok ďalšími osemfinalistami Ligy majstrov.

Chelsea v pozícii obhajcu titulu zvíťazila v šlágri H-skupiny nad Juventusom Turín 4:0 gólmi Trevoha Chalobaha, Reecea Jamesa, Calluma Hudsona-Odoia a Tima Wernera.

United triumfovali v F-skupine na pôde FC Villarreal 2:0 vďaka presným zásahom Cristiana Ronalda a Jadona Sancha.

Chelsea proti Juventusu stačil na postup do vyraďovačky aj bod, "The Blues" však od začiatku išli za víťazstvom. Pri šanci Jamesa sa vyznamenal Szczęsny, no v 25. minúte sa už domáci ujali vedenia. Po rohu Ziyecha a sklepnutí Rüdigera sa nekompromisnou strelou pod brvno prezentoval Chalobah.

Juventus mohol krátko na to vyrovnať, keď Bentancur pekne vysunul Moratu, ktorý síce prekonal Mendyho, no na bránkovej čiare odkopol loptu Thiago Silva. V úvode druhého polčasu spustila Chelsea na bránku hostí ofenzívny uragán a po góloch Jamesa a Hudsona-Odoia v priebehu dvoch minút rozhodla o osude zápasu. V nadstavenom čase pridal štvrtý gól Timo Werner.

Barcelona v E-skupine doma iba remizovala s Benficou Lisabon 0:0 a skomplikovala si situáciu v boji o osemfinále. Pred portugalským tímom má na druhom mieste tabuľky dvojbodový náskok. V záverečnom kole sa však predstaví na pôde doposiaľ suverénneho Bayernu Mníchov. Benfica privíta Dynamo Kyjev a v prípade rovnosti bodov s Barcelonou by v jej prospech rozhodli lepšie vzájomné zápasy, v Lisabone totiž zvíťazila 3:0.

Na Camp Nou sa hral od začiatku svižný futbal. Barcelona bola aktívnejšia, no šance Demira, Gaviho, ani Albu nepriniesli gólový efekt. V 34. minúte mohla udrieť Benfica, po rohovom kope a hlavičke Jaremčuka podržal Barcelonu ter-Stegen.

V 37. minúte po strele hosťujúceho Otamendiho síce lopta skončila v sieti, rozhodca však usúdil, že počas centra sa dostala už za bránkovú čiaru. V závere polčasu Barcelona vystupňovala tlak a po strele Demira sa zatriaslo brvno.

V druhom polčase sa brankár hostí Vlachodimos zaskvel pri hlavičke de Jonga a keďže gól Arauja neplatil pre ofsajd a v závere hostia nevyužili rýchly brejk, zrodila sa bezgólová remíza.

Manchester United nastúpil na pôde Villarrealu už bez trénera Oleho Gunnara Solskjaera, ktorého vedenie klubu koncom minulého týždňa odvolalo. Mužstvo viedol jeho doterajší asistent Michael Carrick.

Villarreal bol v prvom polčase nebezpečnejší a vypracoval si viacero sľubných šancí, pri strelách Gomeza a Triguerosa sa vyznamenal de Gea. Aj v úvode druhého polčasu boli domáci aktívnejší, v 59. minúte ďalšiu príležitosť Triguerosa opäť zneškodnil de Gea.

Hostia postupne vyšli z obrannej ulity a v 71. minúte spálil veľkú šancu Sancho, ktorý po akcii striedajúceho Fernandesa z päťky neprekonal Rulliho. V 78. minúte sa domáca obrana pri rozohrávke dopustila veľkej chyby, k lopte sa dostal Ronaldo a lišiacky preloboval Rulliho. Postup hostí do osemfinále spečatil v 90. minúte po rýchlom protiútoku strelou pod brvno Sancho.

Bayern Mníchov je aj po 5. kole stopercentný, v Kyjeve zvíťazil nad Dynamom 2:1. Bavori sa na zľadovatenom teréne ujali vedenia v 14. minúte, keď poľský kanonier Robert Lewandowski ukážkovými nožničkami prekonal domáceho brankára. Na konci prvého polčasu zvýšil strelou k žrdi kingsley Coman. Dynamo v 70. minúte už iba znížilo zásluhou Denisa Garmaša.



sumáre utorňajších zápasov 5. kola skupinovej fázy LM:

E-skupina

FC Barcelona - Benfica Lisabon 0:0

Rozhodoval: Karašev (Rus.)



Dynamo Kyjev - Bayern Mníchov 1:2 (0:2)

Góly: 70. Garmaš - 14. Lewandowski, 42. Coman

rozhodoval: Meler (Tur.)



tabuľka:

1. Bayern 5 5 0 0 19:3 15 *

2. Barcelona 5 2 1 2 2:6 7

3. Benfica 5 1 2 2 5:9 5

4. Kyjev 5 0 1 4 1:9 1





F-skupina

Young Boys Bern - Atalanta Bergamo 3:3 (1:1)

Góly: 39. Siebatcheu, 81. Sierro, 84. Hef - 10. Zapata, 51. Palomino, 88. Muriel, Rozhodoval: Siebert (Nem.)



FC Villarreal - Manchester United 0:2 (0:0)

Góly: 78. Ronaldo, 90. Sancho

rozhodoval: Brych (Nem.)



tabuľka:

1. Manchester United 5 3 1 1 10:7 10 *

2. Villarreal 5 2 1 2 9:7 7

3. Atalanta 5 1 3 1 10:10 6

4. Bern 5 1 1 3 6:11 4



G-skupina

FC Sevilla - VfL Wolfsburg 2:0 (1:0)

Góly: 12. Jordan, 90+7. Mir. Rozhodoval: Cakir (Tur.)



OSC Lille - RB Salzburg 1:0 (1:0)

Gól: 31. David. Rozhodoval: Taylor (Ang.)



tabuľka:

1. Lille 5 2 2 1 4:3 8

2. Salzburg 5 2 1 2 7:6 7

3. Sevilla 5 1 3 1 5:4 6

4. Wolfsburg 5 1 2 2 4:7 5



H-skupina

Malmö FF - Zenit Petrohrad 1:1 (1:0)

Góly: 28. Rieks - 90+2. Rakickij, ČK: 86. Čisťjakov (Zenit) po druhej ŽK, Rozhodoval: Treimanis (Lit.)



Chelsea Londýn - Juventus Turín 4:0 (1:0)

Góly: 25. Chalobah, 56. James, 58. Hudson-Odoi, 90+5. Werner. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)



tabuľka:

1. Chelsea 5 4 0 1 10:1 12 *

2. Juventus 5 4 0 1 9:6 12 *

3. Petrohrad 5 1 1 3 7:7 4

4. Malmö 5 0 1 4 1:13 1 :



* postup do osemfinále